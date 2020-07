Als je vandaag je kop in het zand steekt, knars je morgen met je tanden

Heb je een oude diesel? Dan kom je Den Haag dadelijk ook niet meer in

16 juli Het is definitief: Den Haag voert volgend jaar toch een milieuzone in voor dieselauto’s. Volgend jaar zijn in het centrum alleen nog personen- en bestelauto’s op diesel toegestaan die jonger zijn dan 14 jaar (bouwjaar vóór 2006). Over twee jaar worden ook vrachtwagens op diesel verboden die ouder zijn dan acht jaar. Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt.