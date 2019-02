‘Als kind heb ik nog in een fietstaxi gezeten’

,,Ik woon al 35 jaar in het Benoordenhout. Aan de rand hè, bij het Aloysius College. Het is er heerlijk. Ik heb een hondje en er zijn veel plekken waar je kunt wandelen. Ik geloof dat er in het Aloysius College weer een school komt. Ze gaan het verbouwen omdat die jaren twintig- en dertigbouw onhandig is. Verder is mijn buurt niet veel veranderd in die 35 jaar. In het Berlagehuis, waar vroeger kantoren zaten, kwam de muziekschool. Ja, wat zal daarmee gebeuren? Daar willen ze appartementen maken. Net als in het oude Shellgebouw.