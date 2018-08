‘Als kind vond ik de Haagse Markt niks’

Ooit bij een Surinaams-Hindoestaanse familie aan tafel uitgenodigd? Dan weet u dat alles in die kringen om eten en gezelligheid draait. Maja Badal (40) vormt geen uitzondering. Samen met haar zoontje Shayan van zeven is ze al druk in de weer met groenten snijden als we binnenkomen in haar mooie appartement in Leidschenveen. ,,Shayan wilde graag samen met mama op de foto”, lacht de gastvrouw. En inderdaad glimt het kereltje van oor tot oor als mijn collega het tweetal uitgebreid in beeld brengt. Leuk, zo’n klein mannetje dat koken spannend vindt. Je moet ze immers maar al te vaak krijsend aan hun oren naar de eettafel sleuren. Of hun favoriete knuffel gijzelen. Niet bij Shayan. Dat hij onder het werk doorlopend knabbelt uit de bak bananenchips, in plaats van tomaatjes snoept, is hem in dat kader vergeven.



Maja Badal is een drukbezette dame. Haar werk bij Ipse de Bruggen is enorm inspirerend, zegt ze, maar het vraagt ook veel van haar. ,,Dit jaar bestaat onze organisatie tien jaar in de huidige vorm en dit vieren we in september. Op 17 september begint de Altijd Meer Mogelijk Tour. We bezoeken op één dag honderd van onze locaties met activiteiten voor onze cliënten. Waarom honderd locaties? Omdat we inmiddels meer dan honderd jaar zorg verlenen aan mensen met een lichtere of zwaardere verstandelijke beperking. Een hele uitdaging, maar erg leuk om te mogen doen. Ik geniet er van.”