Even vragen aanNina Sondagh is regisseur bij theatergroep Rabarber. Aankomende herfstvakantie (20 tot en met 26 oktober) speelt haar kindergroep de voorstelling Het Circus in theater Merlijn in Den Haag.

Kan het zijn dat we de productie al eerder voorbij hebben zien komen?

,,Ja, dat kan. Ieder jaar hebben wij drie tot vier grote producties. Vaak doen we in de herfst een herneming van een goede of leuke voorstelling. Afgelopen voorjaar hebben we de productie Het Circus gemaakt. Deze gaan we opnieuw opvoeren tijdens het Jeugdkunstfestival De Betovering.”

Heeft deze voorstelling ook iets nieuws?

,,Een herneming is eigenlijk heel luxe. De eerste voorstelling zie ik altijd als: ‘tot zo ver ben je gekomen’. Soms denk je dan ‘ah, had ik nou maar meer tijd gehad om deze scène te verbeteren’. Die tijd heb je nu. Je kan de productie naar een hoger niveau tillen. Bij ‘Het Circus’ hebben we ook bijna de hele originele cast, alleen voor vier mensen moesten we vervanging zoeken. Zij worden nu ingewerkt.”

Waar bent u het meest trots op?

,,Toch wel het speelplezier en het lef van de kinderen. Je moet er volledig voor gaan op het podium. Iedereen ademt het thema, namelijk: wat is familie? De leerlingen zijn het hierover eens. Je maakt je eigen familie. Lois Hagemans, een leerling, zei: ‘Familie zijn de mensen die je doen groeien, niet de mensen die je klein houden’.’’

Wat maakt festival De Betovering zo leuk?

,,Er zijn zo veel toffe dingen, ook veel voor écht jonge kijkers. Dus de kinderen vanaf twee jaar. Als kinderen naar je theatervoorstelling kijken, weet je meteen wat werkt en wat niet. Als het niet werkt, verliezen kinderen de aandacht. Jong publiek is altijd heel eerlijk om voor te spelen, en je leert er heel veel van.”