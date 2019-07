'Als kleine jongen vond ik die vonken al mooi'

Jerry Ragil (47) fietste 15 jaar geleden naar Boeters Ketel Constructie aan de Mariëndijk in Honselersdijk. Hij was net terug van een lange vakantie in Suriname. Er moest weer geld worden verdiend en op het uitzendbureau vertelden ze hem dat Rob Boeters wel een lasser kon gebruiken. In de enorme hal van Boeters Ketel Constructie worden, van platte metalen platen, gigantische ronde ketels gebouwd die over de hele wereld worden verscheept om kassen te verwarmen. In de hal ruikt het naar metaal en hangen metershoge ketels in ontzagwekkend grote bovenloopkranen.