Als klimaatactivisten zich vastplakken, rukt de politie uit met flessen Coca-Cola

Plaats Delict Groene Zoodje, hier werden ter dood veroordeel­den om het leven gebracht: ‘Het was publiek vermaak’

14 oktober Mensen die op de Plaats in Den Haag een kopje koffie drinken of borrelen, hebben er geen idee van dat vlakbij zoveel bloed vloeide. Troostende gedachte: het is honderden jaren geleden. Van de 14de tot de 18de eeuw heette de plek naast de Gevangenpoort het Groene Zoodje, naar het gras waarmee de executieplaats was bedekt. Hier werden ter dood veroordeelden om het leven gebracht. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een bloederig verleden.