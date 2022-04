Als opa oma doodslaat, wordt hij dan anders bestraft?

Van Asten: ‘Als je steeds roept dat het een corrupte bende is, nodig je mensen niet uit om te stemmen’

Hart voor Den Haag is uitgespeeld. In de zoektocht naar een nieuwe coalitie is na de grootste partij van Den Haag nu de beurt aan D66, de partij van Robert van Asten: ,,Een samenwerking van zeven partijen? Dat is een uitdaging, dat is lastig.”

15 april