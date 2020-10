Als overheid moet je niet willen verdienen aan zoiets intiem lichamelijks als menstruatie

Vraag een willekeurige man over zijn ervaring met een vrouw die ongesteld is en de reactie is ongeveer dit: ‘Als een vrouw ongesteld is, is alles wat fout gaat jouw schuld. Als ze niet ongesteld is trouwens ook.’ Eigenlijk wordt door mannen altijd het eigen ongemak benadrukt. ‘Volgens mij is mijn vrouw ongesteld. Ik ging slapen op een hagelwit laken, maar ik werd wakker op de Japanse vlag.’