Als politiek 'een beetje hysterisch' wordt

Fawaz en gemeente Den Haag tegenover elkaar in rechtbank

11:05 De gemeente Den Haag en stichting Qanitoen treffen elkaar vandaag bij een kort geding in de rechtbank. De gemeente wil nu eens en voor altijd dat de illegale moskee in een boekenhandel, bekend van imam Fawaz, wordt gesloten. De stichting stelt echter dat er van illegale praktijken geen sprake is.