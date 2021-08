Als SwingDanceOpa over de boulevard loopt, verschijnt bij iedereen een glimlach op het gezicht

Barrie Stevens springt in de bres voor noodlijden­de Paul van Vliet Academie

5 augustus De Paul van Vliet Academie verkeert in zwaar weer. Choreograaf en tv-persoonlijkheid Barrie Stevens zet zich in om de in Scheveningen gevestigde opleiding voor kleinkunsttalent van de ondergang te redden. ,,We zijn een particuliere instelling, daardoor vallen we buiten steunmaatregelen voor de culturele sector", aldus Evert de Vries, directeur van de opleiding.