Als telg van een Indische familie kookt Liesbeth zoals oma, maar dan net even anders…

Indische oma’s, wie is er niet gek op? Een beetje van dit, een beetje van dat. En altijd zo lekker, dat je denkt: ‘Dat kan ik ook’. De oma van Liesbeth Tanahatoe is 95 lentes jong en staat nog altijd te toveren in de keuken. Vaak met haar kleindochter nieuwsgierig over haar schouder kijkend. ,,Ik heb veel van oma geleerd, maar als ik iets net zo maak als zij, dan smaakt het toch net even anders…”