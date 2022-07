Als Tufan (27) voorlopig vrijkomt ‘ontvoert en verkracht’ hij 14-jarig meisje: drie jaar cel geëist

Onver­wachts deelt informant alle gruwelijke details over moord uit 1975 op Marjo (17): ‘Het kán kloppen’

Marjo Winkens verdween onverklaarbaar in september 1975. Zeventien jaar was ze. Sindsdien geen spoor meer van haar. Het laat de Haagse oud-rechercheur Peter Staal niet los. Hij wil het lichaam van Marjo Winkens vinden. En denkt dat de oplossing in Den Haag ligt.

4 juni