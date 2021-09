Als Van Alphen meteen de stekker uit mislukt banenproject had getrokken, zat hij er wellicht nu nog

Voor Bert van Alphen, die eergisteren als wethouder opstapte vanwege een vernietigend rapport over de Energieacademie, is het extra zuur. Want toen hij het dossier twee jaar geleden van zijn oud-collega Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag) overnam, was het kwaad al geschied. De ellende was bijna niet te overzien. Maar ondertussen was er al heel veel geld in gepompt door de gemeente. De bestuurder stond voor de keus: er meteen mee stoppen, of het project nog een kans geven om onder een andere organisatie door te gaan. Van Alphen koos voor het laatste, en dat is hem uiteindelijk duur komen te staan.