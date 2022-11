Als vrijwilliger bij dit festival ga je in historisch kostuum terug in de tijd

VELO blijft ongeslagen en wint eerste periodeti­tel: ‘De jongens nemen zelf verantwoor­de­lijk­heid’

VELO heeft in de eerste klasse B de eerste periodetitel gewonnen. Dankzij een eenvoudige 0-3 overwinning op HVV is de ploeg van trainer Kevin van der Geest na acht duels nog ongeslagen en heeft het zich verzekerd van een plek in de nacompetitie om promotie naar de vierde divisie.

20 november