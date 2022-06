Als vrouw (50) de post wil halen staan er opeens twee mannen met mes in de gang: ‘Enorm geschrokken’

Die Haghe-trai­ner op handen gedragen: ‘Voordat Kees euthanasie pleegde, zei hij dat ik het moest afmaken’

Na maanden van billenknijpen in de kelder van de eerste klasse kon Die Haghe zaterdag eindelijk opgelucht ademhalen. In Leiden bleef het tegen AFC 0-0, waarna er voor de tweede keer in een week tijd strafschoppen aan te pas kwamen. Ook nu wonnen de Hagenaars en dus heeft trainer Wim de Jong het onmogelijke met zijn ploeg tóch geflikt. Die Haghe blijft eersteklasser. ,,Hoe belangrijk Wim voor ons is, is met geen pen te beschrijven.”

