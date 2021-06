Als we allemaal in elkaars schaduw zitten, wordt de hitte een stuk dragelijker

Wat staat er in dat plan? Allereerst: betere communicatie tussen de hulpdiensten. Die raken namelijk zelf ook te vaak oververhit. Vervolgens stap twee: breng de kwetsbaren naar koele plekken. Dak- en thuislozen, chronisch zieken, ouderen. Welke plekken dat zijn kunt u zelf wel bedenken. De zee, de sloot, de koelcel van een hotel of, in uiterste nood, de vrieskist in het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk. Hoewel, geef toe: daar wil je nog niet dood gevonden worden. Is er niks beters te verzinnen dan door de stad te gaan zeulen met toch al verzwakte mensen? Bouw dan liever een schuilkelder, daar is het sowieso altijd lekker koel. En je houdt ze uit het straatbeeld.