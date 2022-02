Als zijn drugslab wordt ontdekt wil man (32) naar Turkije vluchten, maar ondertussen luistert politie mee

Column Dit is kiezersbe­drog nog voordat de kiezer weet dat ‘ie bedrogen wordt, wel typisch VVD

De eerste peilingen zijn als je eerste nieuwe haring: om te verslinden. Verkiezingen in je eigen stad, hoe leuk is dat? Lokale partijen, daar ben ik voor. De twee meest lokale: de Haagse Stadspartij en Groep de Mos. Wel jammer dat op hun lijsten veel kandidaten staan die helemaal niet in Den Haag wonen. Wat heet: het is een afgang. Dat doet af aan de glans.

9 februari