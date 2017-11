'Als zin in seks weg is, is er minder affectie'

We zouden er dus meer over moeten praten?

,,Ja. Ik houd er een speciaal spreekuur over. Dan blijkt soms bijvoorbeeld dat de man denkt dat zijn vrouw per se wil dat het gebeurt en dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Dan zegt ze: ik vind het op die en die manier zelfs fijner. Daar hebben ze het dan met elkaar nog nooit over gehad. Probleem opgelost.''



Zo simpel kan het dus zijn?

,,Soms wel.''



En als een man toch weer een erectie wil kunnen krijgen?

,,Dan zijn er tal van mogelijkheden, zoals Viagra-achtige tabletten, injecties in de penis, een vacuümpomp of een implantaat, dat je op kunt pompen.''



Hoe belangrijk is die erectie?

,,Seks is onderdeel van de kwaliteit van leven. Het kan ook zijn dat niet alleen de erectie, maar de zin in seks totaal verdwijnt. Daardoor is er minder affectie, minder intimiteit.''



Wanneer gebeurt dat?

,,Bij hormoontherapie. Wat dan ook verdwijnt is de interesse als er een mooie vrouw voorbij komt. Dat je niet meer denkt: hé, leuk. Mannen missen dat. Daar is onderzoek naar gedaan.''



Morgen is er een informatieavond over het onderwerp.

,,Ja, voor het eerst. Ik ben gepromoveerd op het onderwerp erectieproblemen na bestraling en wil het onderwerp hier binnen Haaglanden Medisch Centrum meer op de kaart zetten.''



Verwacht u dat mensen wel durven komen?

,,Dat weet ik niet, omdat we dit nog nooit gedaan hebben.''



Tijd: 19 uur, HMC Antoniushove. Geïnteresseerden zijn welkom.