'Alsof daarmee jouw straatje ook is schoongeveegd'

Vuurwapens en munitie aangetrof­fen bij man uit Voorscho­ten

20 april De politie heeft dinsdag vier vuurwapens, drie patroonhouders, munitie en een zaklamp met een taser aangetroffen bij een 33-jarige inwoner van Voorschoten. De man had twee semiautomatische pistolen, een alarmpistool en een gaspistool in zijn bezit. Zijn voorarrest is vandaag met twee weken verlengd.