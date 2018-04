‘Altijd blij als ik de afslag naar Den Haag weer zie’

Moeite

Niet meer vijf dagen in de week om half vijf ’s morgens in de auto vanuit Den Haag naar Hilversum, al het nieuws bijhouden, de muziek samenstellen. ,,Ik heb geen moeite met dat ritme. Mijn leven is er op ingericht. Ik ga om 20.30 uur naar bed.’’

Wat zijn nieuwe baan in radioland ook gaat worden, Den Haag als woonplaats verlaat hij niet. Sterker, hij is weer trots op zijn stad. ,,Dat is wel minder geweest. Er gebeurde gewoon te weinig. Maar er is een betere vibe in de stad. Den Haag is echt een inhaalslag aan het maken. De horeca is beter geworden. Voor tieners is er alleen nog niets. Maar ik ben altijd blij als ik de afslag Den Haag weer zie. Dat zit gewoon in Hagenezen.’’