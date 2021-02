Altijd de weg kwijt of weet jij alle straten in Den Haag moeiteloos te vinden? Test je kennis hier!

Den Haag belooft groen en sportclubs te regelen voordat ze gaat bouwen: ‘Mensen moeten kunnen leven’

7:02 Den Haag stampt geen nieuwe woonwijken meer uit de grond waar geen school of huisarts in de buurt zijn. Ook moet er altijd groen in de omgeving zijn en sportgelegenheid. Ambtenaren, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties zullen daar voortaan altijd rekening mee moeten houden. ,,Je kunt niet een stad bouwen waar mensen alleen kunnen wonen, ze moeten er ook kunnen leven.’’