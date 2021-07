Altijd maar weer geld voor ADO? Zoveel miljoenen gingen er al naar de club

Reageer Schevenin­gen pas echt goed bereikbaar als tram ook ‘s nachts rijdt: ‘Dan kan je zonder auto’

12:02 Strandtenteigenaren, hotelketens en ondernemers trekken aan de bel over het gebrek aan openbaar vervoer in de nacht tussen strand en stad. Voor bezoekers én medewerkers die tot diep in de nacht aan het werk zijn. ‘Nu blijft iedereen de auto pakken of blijft weg.’