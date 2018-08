Altijd onvermoeibaar in de weer voor haar omgeving

Ieder weekend zeilde Rietje Toorens - Habraken (14 juli 1928 - 27 juli 2018) met haar man op de Reeuwijkse Plassen. Vaak was het dan stralend weer op Scheveningen, terwijl het landinwaarts bleek te regenen. ,,We hebben hier het mooiste weer en het beste water. Ik vaar voortaan hier", zei haar man over Scheveningen en voegde de daad bij het woord.

Toen hij echter zijn kleine open boot, na een eerste vaartocht, het strand op stuurde, werd hij opgewacht door twee agenten die hem te kennen gaven dat zijn landing illegaal was. Hij werd beboet maar kreeg wel de steun van Rietje om te vechten voor zijn recht om als Scheveninger en als zeiler gebruik te mogen maken van het strand. Terwijl haar man in 1965 op de barricaden stond om een kustzeilvereniging te kunnen stichten, regelde Rietje daarvoor alles op de achtergrond. Daar had ze veel ervaring in.

Als meisje had ze vanwege haar talenkennis, haar fotografische geheugen en, eerlijk is eerlijk, ook haar knappe verschijning, een baan bij Philips gekregen. Als Anton Philips zijn zoon aan de lijn wilde, draaide Rietje uit haar hoofd het telefoonnummer van de Noorse golfbaan om de jongeman direct te bereiken. Ze stopte met werken toen ze trouwde en naar Scheveningen verhuisde.

Diepvries

Op verzoek van haar echtgenoot, die bij witgoedfabrikant Marijnen werkte, ging ze vervolgens heel Nederland door om huisvrouwen bekend te maken met het fenomeen diepvriezen. Het waren grote evenementen met diepvriesles en entertainment. Dat ze daardoor ervaring had met volle zalen kwam van pas toen ze samen met haar dochter aan Een van de acht van Mies Bouwman deelnam. Na de uitzending werd ze nog jarenlang op straat herkend.

Rietje ging tennissen op de Metsbanen en werd actief voor de club. Een halve eeuw, tot haar tachtigste, speelde ze competitie en zat ze in diverse commissies. Ze was vrolijk, hartelijk en had een groot netwerk op Scheveningen. Dokter Van Geuns uit het Juliana Kinderziekenhuis, die de astma van haar zoontje behandelde, had geen betere kunnen vragen om hem te helpen bij de stichting van het Astmafonds. Want Rietje zat niet alleen in het bestuur, ze stak ook de handen uit de mouwen. Als Schevenings wijkhoofd organiseerde ze de jaarlijkse collecte. Jaar na jaar brak Scheveningen het record met het opgehaalde bedrag. De Hartstichting, het KWF en het Reumafonds deden vervolgens, en niet tevergeefs, ook een beroep op haar.

Rietje ging met tassen vol proviand heen en weer tussen het clubhuis van de inmiddels opgerichte kustzeilvereniging aan het Zwarte Pad en haar keuken aan de Badhuisweg. Regelmatig kreeg ze een lift van de strandpolitie met wie de verhoudingen, dankzij haar hartelijke natuur, na de illegale landing van haar echtgenoot in rap tempo verbeterd waren. Daarnaast hielp ze met de administratie van het Haags Balletcentrum, waar haar dochter lesgaf.

Rietje heeft zich met verve ingezet voor Scheveningen. Toen men haar echter een lintje wilde geven, stribbelde ze tegen. Want het was toch niets bijzonders wat ze deed?

Rietje Toorens stierf na een zeer gelukkig en welbesteed leven op 90-jarige leeftijd.