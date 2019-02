Altijd was het doel van Krijn om mensen een mooie dag te bezorgen

Deze kijkt mij enigszins meewarig aan van achter zijn biertje en zegt: ‘Zo, ben je d’r ook ingeluisd door Krijn?’ Krijn Turfboer is niet meer. Hij overleed afgelopen woensdag op 82-jarige leeftijd. Zijn gezicht werd gestut door een flinke onderkin, zijn pretoogjes keken je vanachter de ronde bril met dikke glazen aan, vol energie. Zijn colbertjasje wilde niet meer dicht. Zijn buik was voor zichzelf begonnen. Krijn was een geboren en getogen Duindorper. Zijn eerste centen verdiende hij als kruidenier. Daarna deed hij iets in de zakelijke communicatie, wát precies is mij nooit duidelijk geworden. Iets met reclame vermoed ik; Krijn was als geen ander in staat om iets te verkopen.



Daar trapte ik als beginnende Bekende Hagenees met open ogen in. Het ego strelen, daarin was Krijn de allerbeste. Hij gaf je altijd het idee dat als jij niet kwam, de bijeenkomst niet geslaagd was. En er waren héél veel bijeenkomsten die Krijn organiseerde. Zijn eigen vereniging de Goudvink, opgericht als afscheidscadeau toen de legendarische Piet Vink als wethouder afscheid nam, was zo’n initiatief dat je simpelweg niet kon weigeren. Dus daar zat ik, met Maarten Spanjer. Tal van andere beroemdheden wist hij te strikken met name voor de Sterrenslag-evenementen. Met een glunderende Krijn langs de lijn.



Altijd was zijn doel om mensen, veelal vrijwilligers, een mooie dag of avond te bezorgen. Krijn was een drijvende kracht achter tal van sponsoracties bij voetbalvereniging Duindorp SV. Ondernemers wist Krijn vakkundig te bewerken zodat zij hun beurs verder openden. Een gevleugelde uitspraak was: ‘Ik kom nog wat te kort, misschien kunne jullie wat meer geven.’ Krijn Turfboer werd in 2005 koninklijk onderscheiden voor zijn vele verdiensten voor Duindorp, Den Haag en het vrijwilligerswerk. En terecht. Wij verliezen in hem een overtuigende organisator en een mooi, kleurrijk mens.



