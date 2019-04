Alwéér financiële teleurstelling: Den Haag verslikt zich in duur busplatform

Het straks overkapte en heringerichte busplatform zal ruim een jaar later klaar zijn dan oorspronkelijk was afgesproken. Het betekent dat reizigers pas in het voorjaar van 2020 van het busplein gebruik kunnen maken. De miljoenentegenvaller is er één in een reeks van tegenslagen rond bouwprojecten in het centrum van Den Haag. Eind vorig jaar maakte het stadsbestuur bekend dat de aanleg van de megafietsenstalling onder het Koningin Julianaplein anderhalf jaar vertraging oploopt en 3,5 miljoen euro extra gaat kosten. Een paar maanden eerder bleek al dat de bouw van het grote en omstreden cultuurcomplex Spuiforum aanzienlijke vertraging oploopt en 31 miljoen euro duurder uitvalt.

Fiksen

Raadslid Robert Barker van de Haagse Partij voor de Dieren is nogal verbaasd over de nieuwe tegenvaller. ,,Mijn eerste reactie was: Niet nog één!’’, zegt hij desgevraagd. ,,Ik hoop maar dat dit het is. Dat er straks niet nog meer lijken uit de kast komen vallen.’’



De reeks financiële tegenvallers roept wel vragen op. Bijvoorbeeld hoe het toch kan dat bouwers maar niet binnen hun budget kunnen blijven. En ook waarom de gemeente almaar voor de extra kosten moet opdraaien.



Barker: ,,We gaan het fiksen. Dát is wat de wethouder steeds zegt bij bouwprojecten. Maar elke keer moet er weer ergens extra geld vandaan worden getoverd. Of het stadsbestuur spiegelt de zaken te gunstig voor, óf het contractmanagement is niet in orde.’’



Bij de herinrichting van het busplatform was vorig jaar ook al sprake van een aanzienlijke vertraging. Wethouder Revis (VVD, stadsontwikkeling) wilde toen dat ontwikkelaar KWS voor de extra kosten zou opdraaien, maar die vroeg juist om meer tijd en geld. ,,We hebben overwogen of het wel opportuun was om met KWS door te gaan en hebben alternatieven bekeken’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Doorgaan bleek de beste optie.’’



Uit onderzoek kwam verder naar voren dat het busplatform in slechtere staat verkeert dan gedacht. Dat betekent dat herstelwerk nodig is. ,,En dat risico is altijd voor de opdrachtgever, in dit geval de gemeente.’’



