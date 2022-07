Alweer veegt rechter Haags bouwplan van tafel, is er meer ellende op komst?

In Voorburg-West zijn ze best tevreden. De woontoren vlak over de grens met Den Haag is voorlopig van de baan. En terecht, vindt Lodewijk van Vliet die met andere bewoners de rechtszaak begon. ,,Het is de bedoeling dat de nieuwbouw in De Binckhorst geleidelijk van hoogte verandert: van laagbouw bij Voorburg-West naar middelhoge bouw en hoogbouw’’, legt hij uit.,,Die woontoren van 73 meter met 183 woningen is te hoog voor waar die komt te staan.’’