Amadeus in Koninklijke Schouwburg: 'Mozart schreef voor gewone mens, het waren de musicals van die tijd'

Halverwege de repetitie in de Koninklijke Schouwburg onderbreekt regisseur Theu Boermans tot driemaal toe een scène. Hij wil dat Yela de Koning, die de rol speelt van Constanze, de vrouw van Mozart, iets meer kwaadheid toont na de mislukte avances van Salieri. De componist vraagt om een wederdienst voor het verstrekken van een baantje aan de armlastige Mozart. ,,Normaal grijp ik veel eerder in hoor. Maar de toeschouwers moeten wel nog een kaartje kopen", vertelt Boermans na afloop lachend. Een select gezelschap (medewerkers, vrienden van Het Nationale Theater en enkele journalisten) is getuige van de repetitie door Het Nationale Theater. ,,We zijn pas drie weken bezig. Tot 11 juni werken we elke dag door. Dus dat komt wel goed."