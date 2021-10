Amar (26) groeide op in armoede en verovert nu miljoenenpubliek in VS met eigen film: ‘Traantje van geluk gelaten’

videoHagenaar Amar Somaroo (26) groeide op in een arm en gebroken gezin in de Haagse Schilderswijk. Nooit had hij gedacht dat hij een film zou maken die een miljoenenpubliek zou bereiken. De film, gemaakt van zijn zuurverdiende 5000 euro, is nu te zien op streamingsdienst Amazon Prime in Engeland en Amerika. ,,Ik ben altijd sterk blijven geloven in wat ik kan.”

De jonge Haagse filmmaker sprong een gat in de lucht toen hij hoorde dat Amazon Prime zijn productie wilde publiceren. Zijn film Cyanide, die zich grotendeels afspeelt in de Schilderswijk, is sinds kort te zien op de streamingdienst. En dat met een filmbudget van maar 5000 euro.

Armoede

Somaroo groeide op in de Schilderswijk en heeft veel met armoede te maken gehad. ,,Ik kom uit een gezin met een alleenstaande moeder en drie kinderen en we moesten rondkomen van een uitkering. Dat er weinig geld was, heeft ervoor gezorgd dat er niet veel vormen van amusement waren. Doordat je best geïsoleerd bent en niet de mogelijkheid hebt om veel buiten de deur te doen, ontwikkelde ik een grote fantasie”, vertelt Somaroo. Dat is waar zijn passie voor verhalen vertellen begon. Hij ging fantasieën uitschrijven en kleine video’s maken.

Quote Ik wist een tijd niet wat ik wilde doen, maar ik geloofde nog steeds in verhalen vertellen Amar Somaroo

Creatief, ruimdenkend en vrij

De ambitieuze Somaroo was niet gemaakt voor het middelbare-schoolsysteem. Hij begon op het vwo en eindigde uiteindelijk bij een mbo niveau 2-opleiding. ,,Ik dacht altijd dat ik wilde dansen. Ik heb me bij twee dansopleidingen ingeschreven, maar ben niet aangenomen. Ik wist een tijd niet wat ik wilde doen, maar ik geloofde nog steeds in verhalen vertellen.”

Toen hij bij de studie audiovisueel vormgeven aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam terechtkwam, ging er een wereld voor hem open. ,,Ik kreeg tijdens mijn opleiding veel creatieve vrijheid. De omgeving was zo creatief, ruimdenkend en vrij. Ik had dat nog nooit meegemaakt.” Direct na zijn opleiding begon hij zijn eigen filmbedrijf.

Burn out

Twee jaar geleden kwam Somaroo met een burn-out thuis te zitten. Toen begon corona. Het idee voor Cyanide bestond al langer, maar corona heeft de doorslag gegeven om losse ideetjes om te toveren tot een concreet project. ,,Iedereen zat thuis in lockdown. De audiovisuele sector mocht onder voorwaarden doorgaan met het werk. Ik dacht: dit is de juiste timing om te beginnen met de film.” En toen gebeurde er iets dat hij niet had durven dromen.

Hij kwam in contact met de streamingdienst Amazon Prime. Het platform vond zijn film zo goed, dat het zijn film wilde hebben. ,,Ik heb een traantje van geluk gelaten. Kijk naar waar ik vandaan kom en ineens staat mijn film op Amazon Prime. Ik kon het niet bevatten”, zegt Somaroo.

Maar hij moest wel compromissen sluiten. Hij mag het platform gebruiken, maar krijgt geen budget. Ook moest hij bepaalde scènes uit de film halen. ,,Ik heb de film helemaal zelf moeten financieren. Er hebben zeventig mensen meegewerkt en ik heb er twee kunnen betalen. Met 5000 euro in totaal heb ik deze film gemaakt.”

Quote Ik heb de Schilders­wijk van kinds af aan als iets heel moois gezien Amar Somaroo

Creatieve geest

Cyanide volgt zes karakters die zich allemaal in hun eigen, moeilijke situatie begeven. Het zijn zes verschillende verhaallijnen, maar alle zes karakters ervaren mentale druk. Het doel van zijn film is om een andere kant van de Schilderswijk te laten zien. ,,Ik heb de Schilderswijk van kinds af aan als iets heel moois gezien. Op het nieuws is de berichtgeving over de wijk vaak heel negatief, ik vind dat jammer.”

De filmmaker heeft ambitieuze toekomstplannen. Hij is nu bezig met zijn documentaire The Place I Call Home. In deze docu reist hij naar alle plekken waar zijn roots liggen en gaat hij op zoek naar de plek waar hij zich echt thuisvoelt. Ook hoopt Somaroo dat hij later op grote filmsets mag werken en zelf een grote film mag maken. ,,Je moet blijven proberen. Ik ben altijd sterk blijven geloven in wat ik kan.”

