Amar maakt film over wat ‘thuis’ voor hem betekent: ‘Behoorde voor het eerst tot een meerderheid’

Column De Samenscho­ling: kijk eens verder dan je bekrompen Haagse neus lang is

Voor wie net iets langer in deze stad rondhangt is de discussie over het alternatieve project de Samenscholing lichtelijk gênant. Er wordt gesteggeld over iets vanzelfsprekends: een plek waar, buiten de kadaverdisciplines van het kapitalisme, jonge mensen hun leven kunnen vormgeven.

24 januari