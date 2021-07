Amare opgeleverd, boete voor bouwbedrijf voorlopig van de baan

Cultuurpaleis Amare is officieel opgeleverd. Wethouder Mulder en de cultuurinstellingen hebben er alle vertrouwen in dat de resterende probleempunten in het kersverse kunstgebouw snel kunnen worden opgelost en zijn daarom akkoord gegaan. Een eventuele boete voor de bouwer is daardoor net op tijd van de baan.

,,We zijn heel blij met dat we nu op detailniveau alle belangrijke afspraken hebben kunnen maken”, zegt algemeen en artistiek directeur Sven Arne Tepl van het Residentie Orkest in een eerste reactie. ,,We gaan met ontzettend veel zin het nieuwe tijdperk tegemoet.‘’

De instellingen die in Amare hun intrek nemen, het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Dans Theater, gingen anderhalve week geleden niet akkoord met de oplevering. Er bleken nog duizenden ‘restpunten’ te zijn, die nog aangepakt moesten worden. De verwachting was wel dat dit snel kon worden afgehandeld.

De problemen die er nog resteren zijn met name op het vlak van akoestiek en de technische installaties. De gemeente zegt meer zekerheid te hebben gekregen van bouwer Cadanz over het oplossen van die pijnpunten. Volgens wethouder Anne Mulder is afgelopen zaterdag een akkoord bereikt met de Haagse instellingen over de oplevering.

De instellingen mogen nu meteen verhuizen naar Amare, op 1 augustus dan volgt de officiële overdacht van het gebouw aan de gebruikers. Begin september zal het cultuurpaleis aan het Spuiplein worden opengesteld aan het publiek.

Geen boete

De boete die Cadanz boven het hoofd hing als de oplevering later dan 1 juli zou zijn, is van de baan. Hoewel er op 1 juli nog geen akkoord was, heeft de gemeente twee weken de tijd om het gebouw te accepteren. Cadanz meldde zelf dat Amare op 29 juni gereed was. Doordat de gemeente precies binnen de termijn van 2 weken daarmee akkoord is gegaan, blijft de opleverdatum officieel 29 juni. Als de bouwer op 1 augustus niet klaar is met het herstellen van de overgebleven gebreken dan volgt alsnog een boete.

