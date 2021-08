Amare wil plek worden waar iedereen zich thuis voelt: ‘Moet voor iedereen gelijkwaardig toegankelijk zijn’

Update Gewonde bij schietpar­tij in Haagse Ulenpas­straat, verdachte aangehou­den

15 augustus Bij een schietpartij in de Ulenpasstraat in Moerwijk in Den Haag is vanmiddag iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield later in de middag een verdachte aan.