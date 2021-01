Amateursporters roosteren zich suf door komst van avondklok

Vooral voor de hockeyclubs die teams in de hoofdklasse hebben spelen, betekent de avondklok uren werk, vertelt bijvoorbeeld Hans Wentel, verenigingsmanager bij HGC. ,,Eind januari begint voor hen de competitie weer, zij trainen tot na 20.30 uur. Als zij eerder gaan trainen, moet ook de jeugd, die nog wel mag oefenen, eerder beginnen. Maar in het huidige schema spelen ze ook nog tot ’s avonds na 20.00 uur. Dat betekent dus heel wat gepuzzel. Het zou eenvoudig zijn als we de topsporters naar de middag gooien, maar helaas, dat gaat ook niet zomaar. Een deel heeft ook nog gewoon werk.”

Bij Klein Zwitserland zijn ze al sinds maandagmorgen met het nieuwe rooster bezig en zij denken het nu rond te hebben, zegt Rutger Vermast van de club. De laatste training stopt om 19.30 uur, zodat er genoeg tijd is voor iedereen om op tijd thuis te komen. ,,Want je wilt ook nog de junioren die in de breedtesport actief zijn, laten sporten. Dat is zo belangrijk. Het geeft net dat beetje ontspanning wat nodig is.” En, zegt hij ook, onderschat niet hoe bloedserieus een aantal van die teams zijn: ,,De B,C en D 1. Die spelen ook echt op niveau. Die willen ook zo snel mogelijk duidelijkheid over hun trainingen.”

Quote Na al die maanden met beperkende maatrege­len zakt de animo wel wat naar beneden om wéér een oplossing te verzinnen Stefan van Mierlo

HBS Craeyenhout denkt dat de impact meevalt. ,,We zijn al een tijdje beperkt wat we kunnen doen door de maatregelen”, vindt voorzitter Adriaan de Buck nuchter, maar toegegeven: ook hier zal het wat ‘kunst en vliegwerk’ vergen om het schema weer rond te krijgen. Hij hoopt dat trainingen naar de zondag geschoven kunnen worden.

Bij voetbalclub VUC traint alleen een meidenclub onder 17 na 19.15 uur door. ,,Daar moeten we een oplossing voor zien te vinden”, zegt Dion de Roo. ,,Dat lijkt dus mee te vallen.” Bij sportclub ODB trainen er meer voetbalteams tot na 20.30 uur. ,,We gaan ons best weer doen”, zegt Stefan van Mierlo. Maar een beetje somber is hij wel: ,,Na al die maanden met beperkende maatregelen zakt de animo wel wat naar beneden om wéér een oplossing te verzinnen.”

