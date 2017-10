Amateurvoetbal is voor Brandon Robinson een nieuwe wereld

Brandon Robinson omschrijft zichzelf als een aanvaller die zijn intuïtie volgt. Een mooi voorbeeld hiervan is zijn mooiste moment als voetballer tot nu toe. Ruim een jaar geleden scoorde hij op een nazomeravond in september in de 88ste minuut de winnende (2-1) voor FC Den Bosch tegen rivaal FC Oss. Met een omhaal.



,,Dat was de enige keer dat ik ooit met een omhaal scoorde", haalt hij in de kantine van SVC'08 de herinnering terug. Dadelijk staat hij voor zijn eerste optreden in het shirt van Scheveningen, voor een wedstrijd met 'onder 23'. ,,Ik heb de laatste maanden nauwelijks wedstrijden gespeeld. Dus ik mis nog ritme."

Blessure

Zijn mooiste voetbalmoment bleek niet de voorbode te zijn voor een sprankelend seizoen bij de Brabantse eerstedivisionist. Integendeel. De oud-jeugdspeler van Feyenoord werd aan het einde van het seizoen in De Vliert de uitgang gewezen. ,,Mijn contract zou worden verlengd, maar ik raakte geblesseerd aan mijn enkel. Er zat een scheurtje in. Het was het gevolg van het voetballen op kunstgras. Den Bosch vond dat ik niet goed uit mijn blessure was teruggekomen."



Voordat Robinson bij Den Bosch terechtkwam, speelde de Vlaardinger twee seizoenen voor NAC. Hij kwam tot vier invalbeurten in de Bredase hoofdmacht. ,,Ook daar had ik pech met blessures."



In zijn zoektocht naar een nieuwe club belandde Robinson afgelopen zomer bij Grimsby Town. Een club uitkomend in de League Two, het vierde niveau van Engeland. Hij maakte als proefspeler indruk en doelpunten tijdens oefenwedstrijden tegen Scunthorpe United en Barnsley. ,,Tegen Barnsley, een club uit het Championship, zaten ruim 10.000 toeschouwers op de tribune. Een ongelooflijk mooie belevenis."

Volledig scherm © robert van stuyvenberg