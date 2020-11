Ambassadeschutter verdacht van poging moord met terroristisch doel

De verdachte werd donderdag in de loop van de middag aangehouden, nadat in de vroege ochtend zo’n twintig kogels op de ambassade aan de Koninginnegracht in Den Haag waren afgevuurd. Het was niet de eerste keer dat hij het op het Saoedische pand had voorzien. In april van dit jaar had hij de gevel al beklad. Daarvoor kreeg hij enkele maanden later een boete van 225 euro opgelegd.