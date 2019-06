Ambassadeur eist opheldering over ‘Polendag’ op Haagse rechtbank

Dat gebeurt op initiatief van het Openbaar Ministerie, dat is overgenomen door de rechtbank. Het gaat om kleine zaken, die door de kantonrechter worden afgedaan. De reden is ‘puur efficiency’, laat een woordvoerder van justitie weten. ,,Als we veel kleinere zaken hebben, plannen we dat zo. Dan hoeven we maar één tolk te regelen.”



Dat op een enkele dag zoveel zaken behandeld kunnen worden, komt doordat veel verdachten niet op komen dagen, bijvoorbeeld omdat ze al lang niet meer in Nederland verblijven.