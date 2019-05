Ambitieus plan: geen enkele Haagse jongere mag langer dan drie maanden dakloos zijn

Video Hoe oud Mason (2) kan worden met CHD8-syn­droom weet niemand: ‘Er is geen levensver­wach­ting’

8:01 Mason (2) kampt met het CHD8-syndroom; een ontwikkelings-stoornis die pas in 2017 werd ontdekt. Zijn levensverwachting? Onbekend. Dat is tergend voor zijn ouders. ,,Het enige wat je kan doen, is doorgaan met leven. En veel genieten.’’