Ambtenaar die vanuit ministerie pillen verhandelde krijgt werkstraf

Haags ministerie

Toen De V. erachter kwam dat de medicijnen haar hielpen om in slaap te komen wanneer ze teveel drugs had genomen, begon De V. haar handel. De Haagse verkocht de geneesmiddelen aan vrienden en bekenden uit het uitgaansleven in Den Haag en Rotterdam. Daar ze geen vergunning of opleiding had voor de verkoop van deze middelen, begon De V. haar handel in het geniep vanaf haar werkplek bij een Haags ministerie.



Haar pillenhandel werd al snel een routinebaan. De V. gebruikte haar werktelefoon om bestellingen aan te nemen en verstuurde weleens een strip met pillen in een enveloppe van de rijksoverheid. Tijdens de strafzitting, twee weken geleden, zei De V. nog dat ze de pillen verhandelde omdat ze andere mensen wilde helpen.



De rechter oordeelde vandaag anders: De V. pakte de verkoop namelijk heel zakelijk aan. ,,De verdachte heeft een enorme hoeveelheid verhandeld, en is daarbij weloverwogen te werk gegaan”, zei de rechter. Met de illegale pillenhandel bracht ze volgens de rechter ook de volksgezondheid in gevaar. Omdat ze de feestwereld en de drugs inmiddels de rug heeft toegekeerd, hoeft de Haagse niet de cel in. De opgelegde voorwaardelijke celstraf en werkstraf komen overeen met de strafeis van het Openbaar Ministerie.



