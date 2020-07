Ambtenaren blunderen met straatnamen: ‘We hebben geen idee waar deze straten zijn?’

van Utrecht naar het ruige den haag De nieuwe burgemees­ter staat een kleine cultuur­schok te wachten, waarschuwt AD-verslagge­ver Peter

13:52 Van het bedaarde Utrecht naar het ruige Den Haag. De nieuwe burgemeester Jan van Zanen staat een kleine cultuurschok te wachten, zo waarschuwt de Utrechtse AD-verslaggever Peter Koop die jarenlang over Den Haag schreef. In een open brief helpt hij Van Zanen bij zijn eerste stapjes in een écht grote stad.