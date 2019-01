Ambtenaren ziek door ongezonde werkplekken bij Volksgezondheid

Niet voldoen

In de brief, die in handen is van deze krant, schrijven de leden dat het gebrek aan werkplekken demotiverend werkt. Daarnaast stipt zij aan dat enkele werkplekken die beschikbaar zijn niet voldoen aan de normen van de Arbowet. Voorbeelden van collega’s die nek- en rugklachten opliepen worden genoemd. ,,Wanneer we op deze manier doorgaan met werken, is het aannemelijk dat dit leidt tot een stijging van het ziekteverzuim”, stelt de raad, die dat ‘ontoelaatbaar’ noemt. Het ministerie probeerde een en ander op te lossen door 225 extra werkplekken te claimen in een van de Turfmarkttorens, waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zetelt. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zegt echter dat ze daar nog niets weten over een dergelijk verzoek.