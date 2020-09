Ambulance aangereden tijdens spoedrit in in Rijswijk, veel schade en een gewonde

Met metershoge muurschil­de­ring is Den Haag weer even beatstad nummer één

1 september Hoe langer het geleden is, des te meer dringt in Den Haag het besef door hoe rijk het popverleden van deze stad is. Afgelopen zaterdag werden The Motions ‘herdacht’ met een op een gevel geschilderde tekst van de uit 1965 stammende hit Wasted Words en een muurschildering van een meer dan levensgrote Mariska Veres.