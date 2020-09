Ambulance aangereden tijdens spoedrit in Rijswijk, veel schade en een gewonde

De ambulance reed met loeiende sirenes naar een melding op de Clavecimbellaan in Rijswijk. De inzittende van de auto heeft de signalen vermoedelijk niet gehoord en kwam met de ambulance in botsing.



De ambulance kwam tegen een verkeerspaal tot stilstand en is door de schade niet meer inzetbaar. Collega’s hebben de spoedmelding overgenomen.



De inzittende van de personenauto raakte bij het ongeval gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.