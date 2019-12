Ambulance botst tijdens spoedrit naar Naaldwijk op auto op kruising bij Escamplaan

vrijspraak Thaise beerput­moord: Verdachte vrijgespro­ken van moord op zijn vrouw door gebrek aan bewijs

14:02 Bert den D. is vanmiddag vrijgesproken van de moord op zijn vrouw in Thailand in 2007. De 49-jarige Benthuizer werd ervan verdacht dat hij zijn partner om het leven had gebracht en haar lichaam in de beerput naast zijn woning dumpte.