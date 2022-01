Ambulance knalt tegen auto aan: ambulancebroeders gewond na flinke klap

Auto belandt na aanrijding bijna in de sloot: twee gewonden, één bestuurder aangehou­den

Bij een botsing op de Leidschendamseweg in Zoetermeer is maandagavond flinke schade ontstaan. Een auto belandde na de aanrijding bijna in de sloot. Twee personen zijn uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd, waarvan één is aangehouden.

17 januari