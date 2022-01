Ambulance knalt tegen auto aan: twee gewonden

Jongens vluchten met gestolen mobiel: politie houdt tweetal aan in tram via functie ‘Find My iPhone’

De politie heeft dinsdagavond twee jongens aangehouden in Den Haag voor het stelen van een mobiel. Via de functie ‘Find My iPhone’ kon het slachtoffer de daders volgen. Ze werden aangehouden in de wegrijdende tram vlakbij het Zuiderpark.

