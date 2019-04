Ambulancechauffeur Job Santema was collectant met hart en ziel

Job Santema (6 april 1923 - 19 maart 2019) kwam in zijn uppie van Monnickendam naar Den Haag. Zijn vader, een onderwijzer, was overleden. Zijn moeder was ziek en niet in staat om voor haar drie zoons te zorgen. De broers van Job kwamen in een weeshuis in Noord-Holland terecht. Voor Job was daar geen plek. Hij werd naar het weeshuis op de Hooftskade in Den Haag gebracht. Veel heeft Job er nooit over gesproken.



Hij was aan het werk als timmerman, toen de Duitsers hem voor de Arbeitseinsatz op transport stelde. Job kwam terecht in een fabriek die door de Engelsen werd gebombardeerd. Een granaatscherf trof hem in zijn been. Desondanks kon hij na de oorlog als timmerman bij HBG aan de slag. Hij werd naar Suriname uitgezonden, totdat de oorlogswond hem in zijn werk ging belemmeren.