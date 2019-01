Ambulancetram maakt entree in Haagse binnenstad

VIDEO Nu ook de parkiet gered uit ontploft portiek in Den Haag

15:57 De parkiet die al bijna twee dagen eenzaam zat te kwetteren in het door zijn baasjes in grote haast verlaten huis in de Jan van der Heijdenstraat is gered. Bewoners mochten onder politiebegeleiding even wat persoonlijke spulletjes uit hun beschadigde huizen halen.