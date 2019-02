Amerikaanse ambassade opent deuren: Kunst in betonnen kolos

Een paar hekken blijven staan als onderdeel van een kunstwerk, aldus Marie-José Sondeijker, directeur van West Den Haag, het rijkskunstinstituut dat samen met ANNA Vastgoed & Cultuur nieuw leven blaast in de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Korte Voorhout. Voortaan kan iedereen zeven dagen per week de voorheen extreem beveiligde kolos bezoeken. Het gebouw veranderde na 9/11 in een bunker met hoge hekken, politiebewaking en betonnen obstakels. ,,Je kon er nauwelijks naar binnen kijken", zegt Sondeijker. ,,Voor de ramen, die een unieke vorm hebben, zaten zelfs aan de binnenkant ijzeren hekwerken. En je zag zelden iemand de ambassade betreden. Voor personeel en bezoekers was er een ingang aan de achterzijde van het gebouw.”



Voorheen werkten er honderden Amerikanen, maar geen geheim agent bleef achter in de kelders, noch geheimzinnige dossiers. Afgelopen weken is er gezaagd, geschuurd en gepoetst voor de opening van vanmiddag. ,,Veel blijft in de originele staat. Zoals het natuursteen tegen de wanden, de Breuerdeurknoppen en het plafond in de podiumzaal."