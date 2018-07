‘Amerikaanse ambassade verkopen gemiste kans voor stad'

Column 'Geluk zit soms in een klein broekje'

6:31 Het is komkommertijd of niet: een paar handdoeken hielden zondag de gemoederen behoorlijk bezig op het strand van Noordwijk. Verhitte gezichten, alarmbellen die afgingen, politie op waterscooters, ja zelf een helikopter steeg op. De handdoeken lagen al een paar uur ongebruikt op het strand, de buren raakten in paniek: waar waren die badgasten gebleven? Zie hier hoezeer de samenleving is veranderd. Heel anders dan in de tijd dat Gerard Cox zijn broekje in de branding bezong, op muziek van de onvolprezen Rogier van Otterloo: