Amerikaanse NBC-verslaggever lyrisch over Den Haag: ‘Oh my god, mensen praten met elkaar op de markt!’

In een uitzending van NBC News today show vertelt Kotb haar collega Jenna Wolfe over haar bezoek aan Den Haag, waar zij was voor de Invictus Games en prins Harry interviewde. ,,Het is gewoon een heel mooie, charmante stad. Dat wist ik helemaal niet”, klinkt het oprecht verbaasd. ,,Ik dacht dat het zoiets was als Westpoint (Amerikaanse militaire academie, red.), daar waar trials plaatsvinden”, zo was haar eerste gedachte bij Den Haag.