Amerikaanse NBC-verslaggever lyrisch over Den Haag: ‘Oh my god, people talk to each other at the market’

Maar haar verbazing reikt nog veel verder, want in Den Haag wonen mensen in woonboten, er zijn overal grachten en iedereen fietst. Maar wat Kotb het meest verwondert is dat mensen wel een telefoon hebben, maar het apparaat niet de hele tijd gebruiken. ,,They don’t hold phones in there hands, they talk to each other at the market.” Maar ook: ,,They know about phones, but they choose not to use them.”